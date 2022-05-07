"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Denetimlerden görüntü

Vali Yardımcısı Hasan Taş sürücüleri uyarması

Sürücülerin bilgilendirilmesi MUŞ - Muş'ta 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Muş Valiliği önünde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla yapılan uygulamaya katılan Vali Yardımcısı Hasan Taş, sürücüleri emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara broşür ve kırmızı düdük hediye etti.

Yapılan uygulamadan memnun olan sürücüler, trafik ekiplerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Süleyman Gökalp ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mehmet Ali Bayer'in katıldığı uygulama, fotoğraf çekimiyle son buldu.