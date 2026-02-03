Karaca, The ONE Awards\'ta 3 Ödül Kazandı

Karaca, Marketing Türkiye tarafından 12. kez gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 3 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, "Küçük Ev Aletleri" ve "Züccaciye" olmak üzere iki kategoride "Yılın İtibarlısı" seçilirken 5. kez Yılın İtibarlısı ünvanını alarak büyük ödülün sahibi oldu.

Şirket adına ödülleri, Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl Ekşi ve Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş aldı.

İstanbul'da 12. kez düzenlenen törende verilen ödüller, 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketler sonucunda belirleniyor. 70 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve başarıda pay sahibi olan ajanslar ödüle layık görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seray Anıl Ekşi, tüketicilerin oylarıyla birincilikle ödüllendirilmenin büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Karaca olarak sofradan mutfağa, evin her alanında kalite, tasarım ve yenilikçi yaklaşımımızla değer yaratmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ekşi, başarıda emeği geçen iş ortaklarına, ekip arkadaşlarına, kendilerini tercih eden müşterilere, Marketing Türkiye ve Akademetre'ye teşekkür ettiklerini aktardı.