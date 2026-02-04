Karacabey\'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Karacabey'e bağlı Tophisar-Sultaniye Mahallesi karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul H. (47) idaresindeki 34 plakalı araç seyir halindeyken, sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandıktan sonra, yol kenarındaki bir direğe çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Ertuğrul H., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile tahkikat devam ediyor. - BURSA