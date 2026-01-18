Karaçi AVM Yangınında Can Pazarı - Son Dakika
Karaçi AVM Yangınında Can Pazarı

18.01.2026 21:54
Karaçi'de AVM yangınında 2 kişi yüksekten düşerken, 58 kişiden haber alınamıyor. 6 ölü, 30 yaralı.

Pakistan'da dün bir AVM'de çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen 2 kişi, dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Devam eden yangın nedeniyle 58 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza adlı AVM'de dün yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, AVM'de can pazarı yaşandı. Yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın cephesindeki klimaların motorlarına kurulan merdivenlerden inerken dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Yangında 1'i itfaiyeci olmak üzere şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, 58 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü.

Pakistan basını, yangının bir çiçekçide başladığını ve 18 saatten fazla süredir söndürülemediğini ifade etti. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu ifade etti. Humayun, arama-kurtarma operasyonunun ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra devam edeceğini aktardı. - KARAÇİ

