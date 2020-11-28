Karadağ, Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi'ni "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Karadağ, Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Vladimir Bozovic'i "istenmeyen kişi" ilan etti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bozovic'in iç meselelere ilişkin tartışmalı açıklamaları nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarıldı.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığına protesto notası gönderildiği belirtilen açıklamada, "Bozovic'in davranış ve açıklamaları, bir diplomata yakışmıyor. Kendisi bu konuda sözlü ve yazılı olarak birçok kez uyarıldı." ifadelerine yer verildi.