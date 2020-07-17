Karadeniz'de çıkan hortumda ölü ve yaralı var mı? - Son Dakika

Karadeniz'de çıkan hortumda ölü ve yaralı var mı?
Son dönemlerde meydana gelen ilginç doğa olaylarına bir yenisi daha eklendi. Karadeniz'de sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahillerinden görüntülendi.
Karadeniz'de sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilden görüntülendi. Oldukça büyük bir alanı kapsayan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.
HORTUMUN ŞİDDETİ NASILDI?
Karadeniz'de sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali İlçelerinin sahillerinden görüntülendi. Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu. Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:44 Kaynak: DHA
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