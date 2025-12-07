Karadeniz'de Hamsi Bereketi - Son Dakika
Karadeniz'de Hamsi Bereketi

07.12.2025 12:14
Bu sezon hamsi bereketi yaşanırken, balıkçılar hamsinin sona yaklaştığını belirtiyor.

Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarında uzun süredir yer alan hamsinin artık sezonun son günlerini yaşadığını belirten balıkçılar, vatandaşların hamsiye ilgisinin devam ettiğini dile getirdiler.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, bu yılın hamsi açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bu sene hamsinin senesi oldu. Havalar iyi gidince hamsi bol avlandı. Fiyatlarda zaman zaman hareketlilik olsa da halkımızın talebi yüksek kaldı. Ancak hamsi artık son dönemlerine girdi. Hamsi ucuzladığında diğer balıkların fiyatları da etkileniyor. Hamsi 75 TL iken, mezgite 600-700 TL deme şansın yok. Hamsi ucuz olunca mezgit de ucuzluyor" dedi.

Çoğalmış, tezgahlarda şu anda hamsiyle birlikte istavrit ve mezgitin de yoğun avlandığını, son günlerde levrek ve somonun da fazlaca çıktığını kaydetti.

Balıkçı esnafı Kadir Pınar ise hamside büyük bolluk yaşandığını ifade ederek, "Palamut olduğu zaman hamsi azalıyor, olmadığı zaman ise hamsi bollaşıyor. Bu sezon da palamut olmayınca hamsi ciddi anlamda çoğaldı. Kilosu bir süre önce 50 TL'ye kadar düşmüştü ve o dönemde talep çok yüksekti. Şu an fiyat 100 TL seviyesinde. Vatandaş fiyattan çok memnun değil, talep bu nedenle biraz azaldı. Hamsi büyük ihtimalle bu ay son kez tezgahlarda olur" diye konuştu.

Pınar, fiyatların somonda 300 TL, levrekte 450-600 TL, çuprada 450-500 TL, istavritte 100 TL, tırsıda 200 TL, barbunda 300-500 TL, mezgitte 400-500 TL arasında değiştiğini söyledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

