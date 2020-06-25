Karadeniz'in en güzel meydanı Fatsa'ya - Son Dakika

Karadeniz'in en güzel meydanı Fatsa'ya

Fatsa'nın prestij projelerinden biri olan 'Cumhuriyet Meydanı' açılış için gün sayıyor.

Fatsa'nın prestij projelerinden biri olan 'Cumhuriyet Meydanı' açılış için gün sayıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla, Fatsa'yı hayal ettiği modern meydanına kavuşturuyoruz" dedi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde sona yaklaşıldı. Kaba inşaatın tamamlanıp, açılış öncesi son rötuşların yapıldığı meydan, Fatsa'nın nefes alacağı yeni bir mekan olarak tasarlandı. 6 bin metrekarelik alanda oluşturulan meydanın altında bulunan 81 araçlık otoparkın ise ilçenin otopark sorununun giderilmesinde önemli bir katkı sunması hedefleniyor.


Son rötuşlar yapılıyor


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte, meydanda incelemelerde bulundu. Meydanda açılış için son hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Şişman, "Proje geçmiş dönemde başlamış ancak önemli bir kısmı yarım kalmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla projeyi hızlandırdık. Son bir yılda yapılan bu hızlı çalışma sonrası, meydanının kaba inşaat kısmını tamamladık. Şu anda, yağmur suyu ızgaralarıyla birlikte, ufak tefek, son rötuşları yapılıyor. En kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.


Kibar: "Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum"


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise "Bundan yaklaşık bir yıl önce, yüklenici firma ile büyükşehir belediyemiz arasında yaşanan sorundan dolayı, uzun zamandır sorunlu halde kalan, meydan esnaflarımızın da ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşadığı dönemden, bir yıl içerisinde bitme aşamasına geldiği bir döneme geldik. Fatsa hayal ettiği modern meydanına kavuştu diyebiliriz. İnşallah hızlı bir şekilde otoparkta hizmete girmiş olacak. Projemiz ilçe halkına hayırlı olsun. Hayata geçmesi noktasında talimatlarını veren büyükşehir belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.


İlçenin cazibe merkezi olacak meydan içerisinde ahşaptan oturma basamakları, kumlanmış bazalt ve granit taştan sert zemin, kuru havuzdan ışıklı su oyunu, ağaç altı oturma birimleri, banklar, zeminde ışık oyunu ve dekoratif aydınlatma elemanları yer alacak. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:46 Kaynak: İHA

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