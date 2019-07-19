Son Dakika Haberleri: Karadeniz renk değiştirdi
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Karadeniz renk değiştirdi

19 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü. 2 rengin birleştiği deniz havadan görüntülendi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı'ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz'e aktı. Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.
(Murat Kanber - İbrahim Çorbacı - Burak Can Tokyürek/İHA)
Karadeniz renk değiştirdi
Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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