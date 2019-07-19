Karadeniz renk değiştirdi
19 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
'nin Akçakoca
ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz
'i kahverengiye bürüdü. 2 rengin birleştiği deniz havadan görüntülendi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı'ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz'e aktı. Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.
(Murat Kanber - İbrahim Çorbacı - Burak Can
Tokyürek/İHA)
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