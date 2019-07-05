Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışması
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Karakeçili'de "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışması

1 saat önce

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Karakeçili'de
Karakeçili Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Kaymakam Ramazan Cankaloğlu, okuma alışkanlığı edinme adına bu projenin önemli olduğunu söyledi.
Bu projeyle hem okuma alışkanlığını kazandırmak hem de kültür miraslarına sahip çıkmak adına çalışmalar yapıldığını belirten Cankaloğlu, "İyi hazırlanmış bir çalışma. Öğrencilere en önemli hediye kitaplardaki bilgidir. Bizim verdiklerimiz ise teşvik amaçlıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Cankaloğlu, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:42 Kaynak: AA
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