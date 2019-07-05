Karakeçili'de "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışması
1 saat önce
Karakeçili Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Dede Korkut hikayesi okuyorum" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Karakeçili
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:42 Kaynak: AA
Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Dede Korkut
hikayesi okuyorum" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Kaymakam Ramazan Cankaloğlu, okuma alışkanlığı edinme adına bu projenin önemli olduğunu söyledi.
Bu projeyle hem okuma alışkanlığını kazandırmak hem de kültür miraslarına sahip çıkmak adına çalışmalar yapıldığını belirten Cankaloğlu, "İyi hazırlanmış bir çalışma. Öğrencilere en önemli hediye kitaplardaki bilgidir. Bizim verdiklerimiz ise teşvik amaçlıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Cankaloğlu, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor
Reyhanlı'daki bomba yüklü aracın patlaması, akıllara 2013 yılındaki saldırıyı getirdi