Karakeçili'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi. Denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Başkan Aydemir, ülke genelinde yapılan denetimlerle birlikte bunun dışında da denetimleri sıkı olarak yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların ve esnafların kurallara genelde uyduğunu gözlemlediklerini aktaran Aydemir, "Eksik noktaları ve alınması gereken tedbirleri hatırlattık. Belediye olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Gerek maske, gerekse temizlik ve dezenfektan konusunda diğer kurumlarımızla birlikte iş birliği içerisinde aralıksız çalışıyoruz. Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.