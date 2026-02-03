Karaköprü Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Şanlıurfa bürosunu ziyaret eden Başkan Çiftçi, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çiftçi, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Çiftçi, "Spor"da ise Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru" karesine oy verdi.

Çiftçi, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını beğenirken, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Herşeye rağmen" karesini tercih etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, her fotoğrafın ayrı bir hikaye anlattığını ve seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Yılın Kareleri oylaması artık gelenekselleşti. Bu kareler büyük bir emek ve uzmanlığın ürünü. Anadolu Ajansında yetişmiş güçlü bir ekip var ve çekilen fotoğraflar uluslararası alanda ses getiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.