Son Dakika Haberleri: KARAKÖY'DE SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
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KARAKÖY'DE SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

6 saat önce

İstanbul DHA Karaköy'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.

KARAKÖY'DE SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU, System.String[]

İstanbul DHA

Karaköy'de yolda yürürken başka bir kadının saldırısına uğrayan kadın şikayetçi oldu.

Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:05 Kaynak: DHA
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