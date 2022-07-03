Karaköy'de vapurun iskeleye çarpma anı kamerada - Son Dakika
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Karaköy'de vapurun iskeleye çarpma anı kamerada

03.07.2022 12:03
Karaköy'de vapurun iskeleye çarpma anı kamerada

İBB Şehir Hatları Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapur, iskeleye yanaşırken kaza yaptı.

İBB Şehir Hatları Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapur, iskeleye yanaşırken kaza yaptı. 7 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapur, dün saat 12.48'de iskeleye yanaştığı sırada dümeni kilitlendi. İskeleye çarpan vapur, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili bir iş yerinin güvenlik kamerası ve yolculardan birinin çektiği cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, vapurun iskeleye çarptıktan sonra geriye savrulduğu görülüyor. Cep telefonu görüntüsünde ise, kaza sonrası yolcuların çığlıkları duyuluyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaköy'de vapurun iskeleye çarpma anı kamerada - Son Dakika

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