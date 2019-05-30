KARAMAN Akgöl'de obruk oluştu

Akgöl'de obruk oluştuKaraman'ın Ayrancı ilçesinde sınırları bulunan Akgöl'nün kenarında biri yaklaşık 40 metre çapında 10 metre derinliğinde, diğeri 3 metre çapında,1.5 metre derinliğinde obruk oluştu. Göldeki suların obruğa akması ise adeta şelaleyi andırdı.Ayrancı ilçesinin Anbar köyündeki Akgöl'ün kenarında dün ilk olarak yaklaşık 40 metre çapında 10 metre derinliğinde toprağın göçmesiyle obruk oluştu. Göldeki suyun içine akması üzerine ise obruğun çapı büyüyerek devam ediyor. İkinci obruk ise yaklaşık 5 metre ilerisinde 3 metre çapında ve 1.5 metre derinliğinde gerçekleşti. Obruklarının oluşmasının ardından Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obruğun etrafına şerit çekildi. Obruğu merak edip bakmak isteyen vatandaşlar ise obruğa toprağın göçme riski nedeniyle yaklaştırılmıyor. Obruğun oluştuğu bölge ise Anbar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 adet obruğun bulunduğu Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yakalaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.Bölge halkından Faruk Ekin, Ayrancı'da ilk kez obruk oluştuğunu belirterek, "Bölgemizde ilk defa obruk oluştu. Gölün kenarında biri yaklaşık 40 metre çapında diğeri de küçük bir obruk. Daha önce hep komşu ilçe olan Karapınar'da obruk oluşuyordu."dedi