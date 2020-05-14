Karaman Belediyesi eczacıları unutmadı - Son Dakika

Karaman Belediyesi, Dünya Eczacılık Günü nedeniyle kentte bulunan eczacılar ile çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin eczacılara dağıtılmak üzere bez çantalar içerisinde çeşitli hediyeler hazırladığı belirtilerek, "Hazırlanan hediyelik çantalar kentte bulunan 68 eczacı esnafı ve çalışanına tek tek görevliler tarafından dağıtıldı" denildi.



İçerisinde çiçek, kolonya, siper maske, dezenfektan, cüzdan çanta ve saat bulunan çantaları alan eczacılar ile çalışanları kendilerini unutmayan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya teşekkür etti. - KARAMAN