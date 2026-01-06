Karaman'da 55 Yaşında Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karaman'da 55 Yaşında Adam Ölü Bulundu

Karaman\'da 55 Yaşında Adam Ölü Bulundu
06.01.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kirişçi Mahallesi'nde yakınlarından haber alınamayan Vehbi Gençyiğit evinde ölü bulundu.

Karaman'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Kirişçi Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Vehbi Gençyiğit'den (55) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın yakınları ile birlikte daireye giren polis, Gençyiğit'i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Vehbi Gençyiğit'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karaman'da 55 Yaşında Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:54:13. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da 55 Yaşında Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.