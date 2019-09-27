Karaman'da aşure etkinliği

Karaman TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri, Mareşal Mustafa Kemal ilkokulu öğrencilerine aşure dağıttı.



TOKİ Anadolu Lisesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure günü etkinliğini bu sene kardeş okul olan Mareşal Mustafa Kemal ilkokulunda yaptı.

Bu tür etkinlikleri farklı farklı okullarda yapmaya devam edeceklerini ifade eden TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Akif Veli Külcü, etkinliğe katılan İl Milli Eğitim şube müdürlerine, ev sahipliği yapan Mareşal Mustafa Kemal ilkokuluna, etkinlikte yardımcı olan tüm öğretmen ve çalışanlara teşekkür etti.



Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Vekili Aziz Demir, Şube Müdürleri Abdülkadir Ak, Mehmet Balkaya, Hasan Hüseyin Oduncu ve öğrenci velileri katıldı.