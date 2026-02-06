Karaman'da Balkonundan Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
Karaman'da Balkonundan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Karaman'da Balkonundan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
06.02.2026 10:47
Karaman'da 2 çocuk annesi B.A., balkonundan düşerek ağır yaralandı. Tahkikat başlatıldı.

Karaman'da evinin balkonundan düşen 2 çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

Olay, Mansurdede Mahallesi 99. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki evinin balkonuna çıkan B.A. (30), biranda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı apartman ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

