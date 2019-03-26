Karaman'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da beton mikserinin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Karaman'da beton mikserinin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Recep Yavuz (53) idaresindeki 70 HC 976 plakalı beton mikseri tır, merkeze bağlı Paşabağı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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