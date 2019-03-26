Son Dakika Haberleri: Karaman'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Karaman'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da beton mikserinin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Karaman'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da beton mikserinin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Recep Yavuz (53) idaresindeki 70 HC 976 plakalı beton mikseri tır, merkeze bağlı Paşabağı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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