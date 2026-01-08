Karaman'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı İsyanı - Son Dakika
Karaman'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı İsyanı

Karaman'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı İsyanı
08.01.2026 16:42
Mağaza sahibi ödemeleri alıp ürünleri teslim etmeden kayıplara karıştı. Mağdurlar tepki gösterdi.

Karaman'da bir beyaz eşya bayisinden ürün satın alan vatandaşlar, mağazanın kapatılmasının ardından dolandırıldıkları iddiasıyla mağaza önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar mağdur olduklarını belirterek, parasını ödedikleri ürünlerin firma tarafından karşılanması talebinde bulundu.

İddiaya göre, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya bayisinin sahibi B.Ç., satışını yapıp ödemesini aldığı ürünleri teslim etmeden iş yerini kapatarak ortadan kayboldu. Mağazanın kapandığı öğrenen mağdur vatandaşlar ise kapalı iş yerinin önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, ödemesini yaptıkları beyaz eşyaların kendilerine teslim edilmediğini ve bayi yetkilileriyle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını ileri sürdü. İşletmenin camında asılı duran "İş yerimiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı yazı ise vatandaşların tepkisini artırdı. Vatandaşlar polis merkezine de şikayette bulundu.

Kapanan bayi önünde toplanan vatandaşlar, "Bizlerin şu an burada toplanma amacı Bosch Bayi Bayram Çağlayan D.T.M. tarafından yaşadığımız mağduriyet. Bu şahısların adli denetim şartı ile dışarıda rahatça dolaşması huzurumuzu bozuyor. Adaletin bir an önce tecelli etmesini diliyoruz. Aynı zamanda Bosch genel merkezine yapmış olduğumuz müracaatlarda bayii ile sizin aranızdaki olan problem deniliyor. Biz bu mağazadan alışveriş yaparken Bosch güvencesini baz alarak alışveriş yapıyoruz. Bosch genel merkezinin daha önce de böyle sorunlarla karşılaştığını duyduk. Kendileri teminat veya tüketiciler için hazırladığı böyle durumlar için havuz yok mu? İvedilikle mağduriyetlerimizin çözülmesini istiyoruz. Hakkımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Beyaz Eşya, Karaman, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

