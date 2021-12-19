Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Karaman'da kent merkezi ve ilçelerde dün geceden itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidinde de kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.