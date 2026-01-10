Karaman'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın - Son Dakika
Karaman'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın

Karaman'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın
10.01.2026 14:49
Karaman'da park halindeki otomobilin direksiyon ve koltukları yandı, kundaklama ihtimali var.

Karaman'da park halindeki bir otomobilin direksiyon ve koltukları yandı. Yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aracına binmek için otomobilinin kapısını açan sahibi, aracın iç kısmının yanmış olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmelerde yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3-sayfa Karaman'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaman'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın
