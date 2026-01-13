Karaman'da Minibüs Şarampole Sırf Kar Yağışı Nedeniyle Düştü - Son Dakika
Karaman'da Minibüs Şarampole Sırf Kar Yağışı Nedeniyle Düştü

13.01.2026 13:43
Karaman'da kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şarampole indi, yaralanan yok.

Karaman'da karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole indi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 70 ACF 267 plakalı minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekibi kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer sürücüleri karlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karaman, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
