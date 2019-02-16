Karaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralıKARAMAN - Karaman'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.
Karaman
'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
KARAMAN - Karaman'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.
Kaza, Tahsin Ünal
Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan A'ya (42), F.L'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletle yaya farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası yerde kalan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı Hasan A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından motosikleti otoparka çekti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü daha sonra Polis Merkezine giderek teslim oldu. F.L., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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