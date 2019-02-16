Son Dakika Haberleri: Karaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Karaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralıKARAMAN - Karaman'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.

Karaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Karaman'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.
Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan A'ya (42), F.L'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletle yaya farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası yerde kalan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı Hasan A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından motosikleti otoparka çekti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü daha sonra Polis Merkezine giderek teslim oldu. F.L., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]