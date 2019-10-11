Karaman'da pancarda yaşanan sorunlar konuşuldu

Karaman Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda pancarda yaşanan sorunlar konuşuldu.



Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Kazım Karabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceylan, Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız, Ereğli Şeker Fabrikası Bölge Şefi Oktay Demirkan, köy muhtarları ile delegeler ve çiftçiler katıldı.



Toplantıda konuşan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl üreticilerin başta Karadrina kurduyla mücadele olmak üzere girdi maliyetleri ve verim kaybının yüksek olduğu bir üretim yılı geçirdiğini söyledi.



Toplantıda, üreticiye kota cezası uygulanmaması, hasadı yapılan pancarın tarladan yüklenmesi ile fabrikaya nakli, yükleme programlarının planlı bir şekilde yürütülmesi başta olmak üzere sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ereğli Şeker Fabrikası Bölge Şefi Oktay Demirkan üreticilerin hasat zamanında yaşadığı sorunları dinleyerek, "Bu konuda ivedi yapılması gerekenler hakkında çalışmaların başlatıldığını, tarladan fabrikaya kadar pancar konusunda üreticilerimizle sorunları çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını" ifade etti. - KARAMAN