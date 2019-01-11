Son Dakika Haberleri: Karaman'da Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

Karaman'da Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

40 dakika önce

Karaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandıKARAMAN - Karaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı.

Karaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

KARAMAN - Karaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı.
Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1346 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından evinin yakınına park edilen 33 KBE 02 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise haber etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan kamyonete müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonetin iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangınla ilgili bir tespite bulunamadı. Bu nedenle kamyonetin kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerine polis olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibi yanan kamyonette inceleme yaptı. Yanan kamyonet daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa
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