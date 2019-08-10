Karaman'da şehitlik ziyareti

Karaman
'da Kurban Bayramı
öncesi Garnizon ve Polis
Şehitliğini ziyaret edildi.
Garnizon ve Polis şehitliklerinde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
İl protokolü şehitlikleri ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ederek, dua etti ve kabirlere çiçek koydu.
Karaman Valisi Fahri Meral, şehitlik ziyareti yapan ailelerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Ziyaretlere AK Parti
Karaman Milletvekilleri Recep Şeker
ve Selman Oğuzhan Eser
, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı
, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma
Komutanı Albay İsmail Şahin
, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan
, daire müdürleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı.