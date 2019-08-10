Son Dakika Haberleri: Karaman'da şehitlik ziyareti
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Karaman'da şehitlik ziyareti

1 saat önce

Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret edildi.

Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret edildi.
Garnizon ve Polis şehitliklerinde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
İl protokolü şehitlikleri ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ederek, dua etti ve kabirlere çiçek koydu.
Karaman Valisi Fahri Meral, şehitlik ziyareti yapan ailelerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Ziyaretlere AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı.
Kurban Bayramı, AK Parti, Karaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:53 Kaynak: AA
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