Karaman'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 tutuklu
Karaman'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 tutuklu

Karaman\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 tutuklu
08.01.2026 20:04
Karaman'da bir baba ve 3 oğlu silahlı saldırıya uğradı. Olayın zanlısı tutuklandı.

Karaman'da baba ve 3 oğluna sokak ortasında kurşun yağdıran ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın zanlı tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen M.K., sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, arabasının bagajından aldığı tabancayla baba ve 3 oğluna sokak ortasında kurşun yağdırdı. Zanlı M.K. daha sonra olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin (31), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Olaydan sonra yaya olarak kaçan katil zanlısı M.K. ile oğlu C.K (20), polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Larende Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı baba ve oğlu Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye arka kapıdan alınan katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu ise mahkemece serbest bırakıldı.

Babası ve kardeşleriyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Şahin, katil zanlısı adliyeye çıkarıldığı sırada toprağa verildi.

Şahin için Ahmet Yesevi Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namaza Şahin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Emre Şahin, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Silahlı saldırıda yaralanan baba M.Ş. ve diğer oğlu K.Ş. ile H.A.Ş.'nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

