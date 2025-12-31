Sokak ortasında silahlı saldırı! - Son Dakika
Sokak ortasında silahlı saldırı!

Sokak ortasında silahlı saldırı!
31.12.2025 00:18
Karaman'da akşam saatlerinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kaçtığı belirtilirken, polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Karaman'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Topucak Mahallesi 366. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ. (24) sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SİLAHLA SALDIRDI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

R.İ., sırtına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Sokak ortasında silahlı saldırı! - Son Dakika

SON DAKİKA: Sokak ortasında silahlı saldırı! - Son Dakika
