Karaman'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KARAMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eşi İbrahim Yılmaz ile birlikte yaralanan Fatma Yılmaz (32), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özçelik (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Yılmaz'ın kullandığı 57 DR 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çift ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazanın bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA