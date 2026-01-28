Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekipler, kent merkezinde T.D'ye ait adrese düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 492 gram esrar, 165 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
