Karaman'da Yangın Çıktı, 10 Kişi Dumandan Etkilendi

09.02.2026 11:21
Kemal N., annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı; dumandan 10 kişi etkilendi.

KARAMAN'da annesi ile tartışan Kemal N. (33), evi ateşe verip kaçtı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutlar'da meydana geldi. İddiaya göre; Kemal N., annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken, Kemal N. evi ateşe vererek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bina sakinlerini tahliye ederken; itfaiye de mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen 10 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. Yangının ardından kaçan Kemal N. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, Güncel, Son Dakika

