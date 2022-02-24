Karaman Valisi Işık, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Karaman Valisi Işık, muhtarlarla bir araya geldi

24.02.2022 13:02
Karaman Valisi Işık, muhtarlarla bir araya geldi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda muhtarlardan destek istedi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda muhtarlardan destek istedi.

Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Işık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Salgınla mücadele konusunda muhtarları uyaran Işık, vaka sayılarının artmaması için salgın tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Muhtarlardan köylerde, kahvehanelerde, toplu alanlarda vatandaşları maske ve mesafeye gibi konularda uymalarını isteyen Işık, şunları kaydetti:

"Aşılanma oranının yüksek olması da verilen mücadelenin başarıya ulaşması açısından çok önemli. Hasta sayısının artmasına rağmen hastane doluluk oranında büyük bir artış yaşanmadı ancak ne olacağının garantisi yok. Bu konuda tedbirlere riayet etmek hastalığın yayılımın önlenmesi açısından önem arz ediyor. Bu konudaki duyarlılığımızı ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Hep beraber el birliğiyle bu mücadeleyi kazanabiliriz. Sizler bizim sahadaki elimiz kolumuzsunuz. İlimizi sizlerle birlikte yönetiyoruz."

Katılımcılara aşılama ve tedbirler konusunda bilgi verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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