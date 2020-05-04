Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram doludan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde incelemelerdi bulundu.

Başkan Bayram yaptığı açıklamada merkezde bulunan Çoğlu, Demiryurt ve Eminler Köylerinde yaptıkları ziyaret ve incelemelerde dolu yağışının tarlalarda bulunan hububat ekili arazilere ve elma bahçelerinde yüzde 80' varan zararlar verdiğini söyledi.

Bayram," Ziraat Odası olarak yağan dolu sonrası oda mühendisi İsmail Öz ile birlikte yaptığımız ziyaretlerde Çoğlu, Eminler, Demiryurt ve köylerimizde bazı bölgelerinde ciddi hasarlar gördük Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün bugün yapacağı hasar tesbit çalışmalarından sonra kesin durumun belli olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı .

Arpalarda kellelerin bıçak kesmiş gibi tarlaya döküldünü, yine elma bahçelerinin büyük zarar gördüğünün altını çizen Bayram, şunları kaydetti:

" Dolu olan köylerimizde oldukça fazla ekimi yapılan mısır ve şekerpancarıda ekimlerin geç yapılmasından dolayı fazla hasar olmadığı mühendisimiz tarafından tesbit edildi. Zarar gören çiftçilerimizin yaralarının devletimiz eliyle sarılması gerekmektedir. Bu hususta devletimizin gerekli hasar tesbitlerini yaparak çiftçilerimize gerekli yardımların yapılacağından her zaman olduğu gibi şüphemiz yoktur. Çünkü sigortası olmayan çiftçimiz çaresizdir. Zor günlerden geçen ülkemizi Allah başka felaketlerden korusun. Dolu felaketinde zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."