Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni

Kocaeli
'de Karamürsel
Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan 68 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde yapılan törene, Kaymakam Ahmet Narinoğlu
, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya
, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdinç Bozkurt, İzmit
İlçe Milli Eğitim Müdür Ömer Akmanşen, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.
Çakır, yaptığı konuşmada, okulların öğrencileri sadece eğitim hayatına değil aynı zamanda hayata da hazırladığını belirterek, öğrencilerin kendilerini geleceğe dönük hazırlamaları gerektiğini kaydetti.
Derslerinde başarı göstererek okul birincisi olan Leyla Sarıtaş'a, ikinci Zehra Nur
Demirci'ye ve üçüncü Raziye Kavas'a protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.
Program, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine mezuniyet belgesi vermelerinin ardından kepler havaya atılarak sona erdi.
Mezuniyet töreninin ardından katılımcılar, iftar yaptı.