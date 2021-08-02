Karamürsel'de 28. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Karamürsel Belediyesi ile Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübü tarafından 28. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi.

Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Rıdvan Yılmaz, ilçe ve çevre illerden yarışmacılar katıldı.

Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri atış müsabakalarını her yıl düzenli olarak büyük katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yarışmaya çevre illerden katılımların yüksek olması, bizleri mutlu ediyor. Amacımız, önemli organizasyonlara Karamürsel'de ev sahipliği yaparak ilçemizin adını duyurmaktır." dedi.

Kulüp Başkanı Yılmaz da destek verenlere teşekkür ederek, yarışmacılara başarı diledi.

Kurşun, trap, şişe, tabanca ve havalı tüfek atışlarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Yarışmada, Başkan Yıldırım ve protokol üyeleri de atış yaptı.