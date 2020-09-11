Karamürsel'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve beraberindeki heyet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetim yaptı.
Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra iş yerleri ile yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetimde Canbaba'ya, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Grup Başkanı Ferhan Uğur da eşlik etti.
Canbaba, herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:23 - Kaynak: AA
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