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Karapınar'da "Mesleki Eğitim İş Birliği " protokolü imzalandı - Son Dakika

Karapınar'da "Mesleki Eğitim İş Birliği " protokolü imzalandı

13.01.2022 16:02
Karapınar'da "Mesleki Eğitim İş Birliği " protokolü imzalandı

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ile MEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu ile MEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

MYO toplantı salonundaki protokol imza törenine, SÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Emrullah Eken ve MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol kapsamında, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojileri Programı bölümündeki 8 öğrenci MEDAŞ da staj yapacak ve burs alacak.

Prof. Dr. Eken, imza töreninde yaptığı açıklamada, Medaş'ın ülkedeki enerji sektöründe gözbebekleri arasında olduğunu belirtti.

Kurumun binlerce çalışanı ve geniş hizmet ağıyla hizmet veren bir şirket olduğunu aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Bu proje öğrencilerimiz açısından büyük bir kazanç olacak. Protokol kapsamında kurslar düzlenecek, hizmet içi eğitimler verilecek. Okulda edindikleri teorik ve pratik bilgileri uygulamalı öğrenmiş olacak. Bu öğrencilerimiz için bir avantaj. Bunun yanında az sayıda olsa burs imkanı da sağlanacak."

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş da üniversitede okuyan gençlerin tecrübe edinmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerin okulu bitince iş hayatına hazır hale gelmeleri açısından bu proje önemli. MEDAŞ olarak teoriği pratiği bilen arkadaşları da bünyemize katmak istiyoruz. Bu protokolü yapmak bugüne nasip oldu. Çok mutluyuz. Gençlerimiz bu projeye sahip çıksın." ifadesini kullandı.

Protokol imza töreninin ardından MYO'nun çatısına kurulan güneş panelleri incelendi, laboratuvarlar gezildi.

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Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim, Rektör, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karapınar'da "Mesleki Eğitim İş Birliği " protokolü imzalandı - Son Dakika
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