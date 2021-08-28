Karapınar'da okullar yeni eğitim yılına hazır - Son Dakika

Karapınar Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okulların bahçelerinde temizlik çalışması yaptı.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin Ağustos ayı sonu okullarda eğitim görmeye başlayacak olması nedeniyle okul bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Karapınar belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Süpürgeli araçlar ve yaya ekipleriyle merkez ve mahallelerde temizlik çalışması yapan ekipler öğrencilerin hijyen bir şekilde okula gelmelerini hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Salgın süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin okullarda tekrara başlayacak olması çok önemlidir. Hep birlikte zorlu bir süreçten geçmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çocuklarımız olumsuz olarak etkilendi. . Alınan tedbirler ile tekrar okullarına kavuşuyorlar. Belediye olarak onların temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için katkı yapmaya her zaman hazırız." dedi.