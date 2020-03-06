Karataş sahilinde çevre temizliği - Son Dakika
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Karataş sahilinde çevre temizliği

6 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesinde Harbiş Plajında liseli öğrenciler ve Büyükşehir personeli çevre temizliği yaptı.

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Adana'nın Karataş ilçesinde Harbiş Plajında liseli öğrenciler ve Büyükşehir personeli çevre temizliği yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Kumsalda Hayat Var Projesi adıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü ile Sarı Hamzalı Anadolu Lisesi, Karataş ilçesi Harbiş Plajı'nda sahil temizliği gerçekleştirildi.


Sahilden yaklaşık 2 ton çeşitli muhteviyatta atık toplandı. Sahilden toplanan atık materyalleri arasında şişe, ambalaj, poşet ve eskimiş eşyalar ağırlıklı olarak yer aldı.


Aynı proje kapsamında doğa yürüyüşünde çevre temizliği ve su altı temizliği de yapılacak. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
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