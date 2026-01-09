Karayazı\'ya Yeni Ekmek Fırını Açıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde ekmek üretimine yönelik yeni bir yatırım daha hayata geçirildi. İlçede halihazırda iki ekmek fırını bulunmasına rağmen, Aydın Ekmek Fabrikası tarafından açılan yeni lavaş fırınıyla birlikte Karayazı'da önemli bir yenilik daha eklenmiş oldu.

Aydın Ekmek Fabrikası işletmecisi Timur Aydın, Karayazı halkına daha kaliteli ve farklı ürün alternatifleri sunabilmek amacıyla lavaş, tandır ekmeği ve pide üretimi yapacak yeni fırını hizmete açtı. Açılan fırın sayesinde ilçe halkı artık sadece somun ekmekle sınırlı kalmayacak; lavaş, tandır ekmeği ve pide gibi ürünleri de sofralarında bulabilecek.

Tutak yolu üzerinde bulunan yeni fırın, bugün itibarıyla resmen hizmete başladı. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan bu girişimin, ilçede hem ürün çeşitliliğine katkı sağlaması hem de günlük ekmek ihtiyacına alternatif oluşturması bekleniyor. - ERZURUM