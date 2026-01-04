Karayipler\'deki Hava Sahası Kısıtlamaları Kaldırıldı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Karayipler'deki hava sahasına getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler çevresindeki hava sahasında dün uygulanmaya başlayan kısıtlamanın yerel saatle 00.00'da sona ereceğini ve uçuşların devam edeceğini duyurdu. Duffy, hava yolu şirketlerinin bilgilendirildiğini ve durumdan etkilenenlerin uçuşlar konusunda bilgi alması gerektiğini kaydetti.
