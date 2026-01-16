Karbonmonoksit Gazından Can Pazarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karbonmonoksit Gazından Can Pazarı

Karbonmonoksit Gazından Can Pazarı
16.01.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenek'te sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çift hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Olay, Ardıçkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül'den (60) haber alamayınca yaşlı çifti kontrol etmek için eve geldi. Kapıyı açarak içeriye giren yakınları yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hacı Halit ve Ayşe Şengül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü değerlendirildi. İncelemelerin ardından çiftin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karbonmonoksit Gazından Can Pazarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:27:42. #7.11#
SON DAKİKA: Karbonmonoksit Gazından Can Pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.