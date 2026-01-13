Kardan Folklor Ekibi Kuruldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, kardan folklor ekibi oluşturdu.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yunus Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.

Sezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.

Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.

???????Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.