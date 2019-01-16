Son Dakika Haberleri: Kardan Kapanan Yolları Vatandaşlar Açmaya Çalıştı

Kardan Kapanan Yolları Vatandaşlar Açmaya Çalıştı

5 dakika önce

BURSA Büyükorhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kardan Kapanan Yolları Vatandaşlar Açmaya Çalıştı, System.String[]
BURSA Büyükorhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezine gitmek isteyen vatandaşlar da kapalı köy yollarını kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. 

Yoğun kar yağışı nedeniye Büyükorhan ilçesinde bugün okullar tatil edildi. İlçe merkezi ile yüksek kesimlerdeki mahalleler arasındaki yollar da kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Büyükorhan'a bağlı kırsal Geynik Mahallesi'nden sabah saatlerinde ilçeye gitmek için yola çıkanlar, karla kaplı yolu kendi imkanları ile açtı. Bazı vatandaşların yolu plastik tabure ile açmaya çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol ekipleri, ilçeye bağlı tüm kırsal mahalle yollarını açtı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:46 Kaynak: DHA

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