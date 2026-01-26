Kardan Oyun Grupları Çocukları Sevindiriyor - Son Dakika
Kardan Oyun Grupları Çocukları Sevindiriyor

Kardan Oyun Grupları Çocukları Sevindiriyor
26.01.2026 14:32
Adıyaman'da bir vatandaş, iglu tarzında kardan oyun grupları yaparak çocuklara eğlence sundu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir vatandaşın, yüksek kar kalınlığından faydalanarak igluyu andıran tarzda tasarladığı oyun grupları çocukları sevindirdi.

Korucak köyünde yağan karın ardından köy halkından Yasin Bozdemir, köyde çocuklar için farklı bir alan oluşturmaya karar verdi.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köyde Bozdemir, 2 katlı evinin bahçesine kürek, mala ve çeşitli inşaat malzemeleriyle kardan oyun grubu oluşturdu.

Genellikle Eskimoların ev olarak tasarladığı igluyu andıran oyun grupları, çocukların eğlenceli vakit geçirecekleri bir alan oldu.

Köy Muhtarı Cumali Bozdemir, AA muhabirine, köyde oyun grubunun olmadığını söyledi.

Köy çocuklarının zaman zaman oyun grubu olmaması nedeniyle kendilerine sitemde bulunduğunu belirten Bozdemir, "Köyümüz Çelikhan'ın en uzak köylerinden biri. Rakımı çok yüksek, burada kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Köy halkı da kendi imkanlarıyla çocuklarının eğlenmesi için kardan oyun grubu yaptılar. Çocuklar, burada gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor." dedi.

Kürek ve mala gibi genellikle inşaatlarda kullanılan aletlerle oyun gruplarını tasarlayan Yasin Bozdemir ise "Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için önemli. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum." dedi.

Çocuklardan Kevser Değirmenci ise kar yağışı dolayısıyla mutlu olduğunu, oyun grubunda ise arkadaşlarıyla eğlendiğini söyledi.

Ramazan Bozdemir de çok eğlendiğini ifade ederek, oyun alanlarını oluşturan dayısına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Doğa

