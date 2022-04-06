KARDEMİR'e alınacak 170 işçi kurayla belirlendi - Son Dakika
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KARDEMİR'e alınacak 170 işçi kurayla belirlendi

06.04.2022 15:20
KARDEMİR'e alınacak 170 işçi kurayla belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 170 kişi kurayla tespit edildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 170 kişi kurayla tespit edildi.

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan kura çekim törenine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan 2 bin 315 aday davet edildi.

Noter huzurunda yapılan çekilişte, işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi. Adaylara çektirilen kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

Kura çekimine, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Arslan Narin, İç Denetim ve Risk Yönetim Başkanı Bilal Yıldız, Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ve adaylar katıldı.

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Türkiye İş Kurumu, İstihdam, Karabük, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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