Kardeşi Çocukları dizisinin final bölümünde neler olacak?

Başrollerini Ayça Bingöl, Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kardeşi Çocukları dizisi final bölümüyle ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. Yeni sezonda salı günleri yayınlanmaya başlanan Kardeşi Çocukları, 21. bölümüyle final yapacak. Final fragmanında tüm sırların birer birer ortaya çıktığı görülüyor.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan'ın Ümran'ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım'ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan'ın tüm dikkati artık Ümran'ın üzerindedir. Ümran, Hayat'ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı'da çalışmaya devam etmeye kararlıdır. Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay'ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat'tan şüphelenmeye başlar. Hayat'ın Harmancı inadı, Savaş'la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat'la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat'ın Umay'ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay'ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat'ın Savaş aracılığyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran'a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.