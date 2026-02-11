Kardeşin Kimliğini Kullanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Kardeşin Kimliğini Kullanan Zanlı Tutuklandı

11.02.2026 13:47
Çorum Alaca'da bir kişi, kardeşinin kimliğini kullanarak yakalandı ve tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişinin kardeşinin kimliğini kullandığı, parmak izi incelemesi sonucu ortaya çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çorum Caddesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kimlik sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine şüpheli, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.

Burada yapılan parmak izi taramasında söz konusu kişinin isminin S.M. olduğu ancak kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edildi.

Yapılan GBT sorgusunda zanlının, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

